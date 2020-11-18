Во Франции за сутки выявили более 28 тысяч случаев коронавируса

Короткая ссылка
Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией во Франции за сутки выросло на 28 383 и достигло 2 065 138.
Во Франции за сутки выявили более 28 тысяч случаев коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщается на сайте Санитарной службы страны.

Отмечается, что за всё время скончались 46 698 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Ранее глава Минздрава Франции Оливье Веран заявил, что страна прошла очередной пик заболеваемости коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить