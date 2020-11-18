Во Франции за сутки выявили более 28 тысяч случаев коронавируса

Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией во Франции за сутки выросло на 28 383 и достигло 2 065 138.

Reuters

Об этом сообщается на сайте Санитарной службы страны. Отмечается, что за всё время скончались 46 698 пациентов с коронавирусной инфекцией. Ранее глава Минздрава Франции Оливье Веран заявил, что страна прошла очередной пик заболеваемости коронавирусом.