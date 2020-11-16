Глава Минздрава Франции считает, что страна прошла пик пандемии

Франция прошла очередной пик заболеваемости коронавирусом, заявил министр здравоохранения страны Оливье Веран в интервью региональным СМИ.

По его словам, благодаря самоизоляции, как и в марте, вирус стал меньше распространяться.

Так, отметил Веран, на протяжении последних десяти дней число новых выявляемых случаев COVID-19 снижается.

«Мы возвращаем контроль над эпидемией... Всё позволяет говорить о том, что мы преодолели пик эпидемии», — цитирует главу Минздрава Le Parisien.

При этом он подчеркнул, что говорить о победе и ослаблять усилия пока нельзя.

С начала пандемии во Франции было зафиксировано почти 2 млн случаев инфицирования.