Глава Минздрава Франции считает, что страна прошла пик пандемии
- Reuters
По его словам, благодаря самоизоляции, как и в марте, вирус стал меньше распространяться.
Так, отметил Веран, на протяжении последних десяти дней число новых выявляемых случаев COVID-19 снижается.
«Мы возвращаем контроль над эпидемией... Всё позволяет говорить о том, что мы преодолели пик эпидемии», — цитирует главу Минздрава Le Parisien.
При этом он подчеркнул, что говорить о победе и ослаблять усилия пока нельзя.
С начала пандемии во Франции было зафиксировано почти 2 млн случаев инфицирования.