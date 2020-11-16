Во Франции за сутки выявили более 27 тысяч случаев COVID-19

Короткая ссылка
Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией во Франции за сутки выросло на 27 228 и достигло 1 981 827.
Во Франции за сутки выявили более 27 тысяч случаев COVID-19
  • © REUTERS/Benoit Tessier

Об этом сообщается на сайте Санитарной службы страны.

Отмечается, что за всё время скончались 44 548 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс рассказал о ситуации с COVID-19 на данный момент в стране.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить