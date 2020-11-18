В Совфеде оценили решение США выделить помощь Нагорному Карабаху

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Анастасия Румянцева
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT решение США выделить $5 млн Международному комитету Красного Креста и другим международным и неправительственным организациям, которые оказывают помощь людям, пострадавшим от боевых действий в Нагорном Карабахе.
В Совфеде оценили решение США выделить помощь Нагорному Карабаху
  • Reuters

«Таким образом они стараются повысить свои возможности, своё влияние в этом очень непростом, но, похоже, и очень важном для США регионе. Я считаю, что это их опосредованное желание. Там никаких американских военных подразделений нет, они, в общем-то, в активном урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе не участвовали. И не только в период конфликта, а задолго до конфликта должного внимания они не оказывали», — пояснил Цеков.

Сенатор отметил, что после того, как было заключено соглашение, позволившее прекратить войну в Нагорном Карабахе и в котором активно участвовала Россия, «США решили тоже проявить какое-то своё участие».

Ранее стало известно, что США выделят $5 млн Международному комитету Красного Креста и другим международным и неправительственным организациям, которые оказывают помощь людям, пострадавшим от боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео.

Заявление опубликовано на сайте американского посольства в Грузии.

В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали заявление о прекращении огня в Карабахе.

В регион были направлены самолёты с миротворцами из России.

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