В ФРГ за сутки выявили более 17,5 тысячи случаев коронавируса
В Германии за сутки выявили 17 561 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Института Роберта Коха.
- Reuters
Общее число выявленных случаев в стране достигло 833 307.
Всего 13 119 пациентов с COVID-19 скончались.
Ранее профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.
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