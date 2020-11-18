В ФРГ за сутки выявили более 17,5 тысячи случаев коронавируса

Короткая ссылка
В Германии за сутки выявили 17 561 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Института Роберта Коха.
В ФРГ за сутки выявили более 17,5 тысячи случаев коронавируса
  • Reuters

Общее число выявленных случаев в стране достигло 833 307.

Всего 13 119 пациентов с COVID-19 скончались.

Ранее профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить