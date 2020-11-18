В ФРГ за сутки выявили более 17,5 тысячи случаев коронавируса

В Германии за сутки выявили 17 561 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Института Роберта Коха.

Reuters

Общее число выявленных случаев в стране достигло 833 307. Всего 13 119 пациентов с COVID-19 скончались. Ранее профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.