В Белграде приостановят работу ночного общественного транспорта

Короткая ссылка
В Белграде приостановят работу ночного общественного транспорта в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили в городском секретариате.
В Белграде приостановят работу ночного общественного транспорта
  • Reuters

«Секретариат общественного транспорта принял решение о временном приостановлении работы линий ночного транспорта пассажиров с завтрашнего вечера, то есть с ночи с 18 на 19 ноября», — говорится в заявлении.

В городе приостановят работу 24 линии городского транспорта, которые действовали с 00:00 до 04:00.

Ранее власти Сербии приняли решение прекратить на 15 дней работу всех развлекательных заведений и ограничить с 21:00 до 05:00 деятельность магазинов.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в стране вызывает серьёзные опасения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить