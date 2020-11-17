В Белграде приостановят работу ночного общественного транспорта в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили в городском секретариате.

«Секретариат общественного транспорта принял решение о временном приостановлении работы линий ночного транспорта пассажиров с завтрашнего вечера, то есть с ночи с 18 на 19 ноября», — говорится в заявлении.

В городе приостановят работу 24 линии городского транспорта, которые действовали с 00:00 до 04:00.

Ранее власти Сербии приняли решение прекратить на 15 дней работу всех развлекательных заведений и ограничить с 21:00 до 05:00 деятельность магазинов.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в стране вызывает серьёзные опасения.