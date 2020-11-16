Нетаньяху заявил, что обсудил с Путиным приобретение «Спутника V»

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в телеобращении в понедельник, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным вопрос о закупках Израилем российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Нетаньяху заявил, что обсудил с Путиным приобретение «Спутника V»
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Недавно я говорил с президентом России Путиным, мы обсуждали возможность приобретения (Израилем) вакцины «Спутник V». Мы продолжим обсуждение этого вопроса в ближайшие дни», — приводит ТАСС слова Нетаньяху.

16 ноября пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Нетаньяху в телефонном разговоре обсудили ситуацию с коронавирусом, включая возможность поставки и производства российской вакцины в Израиле.

Ранее сообщалось, что Россия начнёт поставки «Спутника V» в Венесуэлу в январе 2021 года.

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