Обама заявил об отсутствии планов возвращаться к работе в Белом доме

Короткая ссылка
Бывший президент США Барак Обама заявил, что не собирается работать в Белом доме, если объявивший о своей победе кандидат в президенты США Джо Байден в итоге станет главой страны и предложит ему такой вариант.
Обама заявил об отсутствии планов возвращаться к работе в Белом доме
  • Reuters

Об этом сообщает CBS.

Как заявил экс-глава США, Байден, который был во времена президентства Обамы его вице-президентом, не нуждается в его советах, однако он готов ему помочь, не занимая при этом какой-либо должности в американской администрации.

«Я помогу ему (Байдену. — RT) любыми способами, насколько могу. Но теперь, вы знаете, я не планирую работать с сотрудниками Белого дома или что-то подобное», — сказал он.

Также Обама добавил со смехом, что если бы он вернулся к работе в Белом доме, то от него ушла бы жена.

7 ноября Байден объявил себя победителем президентских выборов в США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить