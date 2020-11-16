Обама заявил об отсутствии планов возвращаться к работе в Белом доме

Бывший президент США Барак Обама заявил, что не собирается работать в Белом доме, если объявивший о своей победе кандидат в президенты США Джо Байден в итоге станет главой страны и предложит ему такой вариант.

Об этом сообщает CBS.

Как заявил экс-глава США, Байден, который был во времена президентства Обамы его вице-президентом, не нуждается в его советах, однако он готов ему помочь, не занимая при этом какой-либо должности в американской администрации.

«Я помогу ему (Байдену. — RT) любыми способами, насколько могу. Но теперь, вы знаете, я не планирую работать с сотрудниками Белого дома или что-то подобное», — сказал он.

Также Обама добавил со смехом, что если бы он вернулся к работе в Белом доме, то от него ушла бы жена.

7 ноября Байден объявил себя победителем президентских выборов в США.