В Кремле прокомментировали указ Эрдогана о турецких военных

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что в парламент Турции внесён проект указа президента Реджепа Тайипа Эрдогана о направлении военнослужащих в Азербайджан.

«Дело в том, что там же будет мониторинговый центр на территории Азербайджана, туда нужно отправить турецких военных — это выполнение внутренних процедур, процедур, предусмотренных внутренним законодательством Турецкой Республики. Это внутреннее дело Турции», — сказал Песков.

11 ноября стало известно, что министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

В российском Министерстве обороны отметили, что этот шаг позволит контролировать соблюдение режима прекращения боевых действий и «сформирует твёрдую основу для урегулирования застарелого конфликта».

Ранее российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе.