Лавров обсудил с главой МИД Армении работу миротворцев в Карабахе

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Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян в ходе телефонных переговоров обсудили текущую ситуацию в Нагорном Карабахе, а также ход развёртывания российских миротворцев в регионе.
Лавров обсудил с главой МИД Армении работу миротворцев в Карабахе
  • © РИА Новости / Максим Блинов

«Министры обсудили ход выполнения совместного заявления президентов Азербайджана, Армении и Российской Федерации от 9 ноября», — говорится в сообщении на сайте российского МИД.

Уточняется, что министры затронули темы развёртывания российских миротворцев в зоне нагорнокарабахского конфликта и «обеспечения эффективного выполнения ими своего мандата».

«Лавров подробно проинформировал Мнацаканяна о планах деятельности межведомственного центра гуманитарного реагирования, созданного в соответствии с указом президента Российской Федерации (Владимира Путина. — RT) от 13 ноября», — добавили в ведомстве.

Ранее Лавров обсудил с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым ситуацию в Карабахе.

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