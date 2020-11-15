Лавров обсудил с главой МИД Армении работу миротворцев в Карабахе
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«Министры обсудили ход выполнения совместного заявления президентов Азербайджана, Армении и Российской Федерации от 9 ноября», — говорится в сообщении на сайте российского МИД.
Уточняется, что министры затронули темы развёртывания российских миротворцев в зоне нагорнокарабахского конфликта и «обеспечения эффективного выполнения ими своего мандата».
«Лавров подробно проинформировал Мнацаканяна о планах деятельности межведомственного центра гуманитарного реагирования, созданного в соответствии с указом президента Российской Федерации (Владимира Путина. — RT) от 13 ноября», — добавили в ведомстве.
Ранее Лавров обсудил с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым ситуацию в Карабахе.