Бальбек прокомментировал обвинения в адрес России со стороны Польши
- РИА Новости
По словам Бальбека, последние годы власти Польши «с неуместным постоянством» делают «заявления антироссийского толка».
«При этом в качестве доказательств используют либо чьи-то домыслы, либо предположения, а фактами даже не пахнет. Зато поставлены на поток регулярные оскорбления нашей страны и нашего народа. Так что это не очередной всплеск русофобии, а планомерная государственная политика», — считает депутат.
Он также рассказал, что каждый год власти Польши обещают гражданам «российское вторжение», которого, как подчеркнул парламентарий, разумеется, не происходит.
«Потому что военная доктрина нашей страны — оборонительная. Я бы сказал, что сегодня польские власти открыто натравливают на Россию жителей Восточной Европы и стран Балтии», — заключил Бальбек.
Ранее Жарин заявил, что Москва проводит информационные кампании, направленные против Варшавы, используя для этого каналы связи на разных языках.
В арсенале России он выделил «разведывательную деятельность, провокации, дипломатические выпады и хакерские атаки».