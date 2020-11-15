Бальбек прокомментировал обвинения в адрес России со стороны Польши

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление пресс-секретаря министра — координатора спецслужб Польши Станислава Жарина о том, что Москва проводит информационные кампании, направленные против Варшавы, используя для этого каналы связи на разных языках.

По словам Бальбека, последние годы власти Польши «с неуместным постоянством» делают «заявления антироссийского толка».

«При этом в качестве доказательств используют либо чьи-то домыслы, либо предположения, а фактами даже не пахнет. Зато поставлены на поток регулярные оскорбления нашей страны и нашего народа. Так что это не очередной всплеск русофобии, а планомерная государственная политика», — считает депутат.

Он также рассказал, что каждый год власти Польши обещают гражданам «российское вторжение», которого, как подчеркнул парламентарий, разумеется, не происходит.

«Потому что военная доктрина нашей страны — оборонительная. Я бы сказал, что сегодня польские власти открыто натравливают на Россию жителей Восточной Европы и стран Балтии», — заключил Бальбек.

Ранее Жарин заявил, что Москва проводит информационные кампании, направленные против Варшавы, используя для этого каналы связи на разных языках.

В арсенале России он выделил «разведывательную деятельность, провокации, дипломатические выпады и хакерские атаки».