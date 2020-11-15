Бальбек прокомментировал обвинения в адрес России со стороны Польши

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление пресс-секретаря министра — координатора спецслужб Польши Станислава Жарина о том, что Москва проводит информационные кампании, направленные против Варшавы, используя для этого каналы связи на разных языках.
Бальбек прокомментировал обвинения в адрес России со стороны Польши
  • РИА Новости

По словам Бальбека, последние годы власти Польши «с неуместным постоянством» делают «заявления антироссийского толка».

«При этом в качестве доказательств используют либо чьи-то домыслы, либо предположения, а фактами даже не пахнет. Зато поставлены на поток регулярные оскорбления нашей страны и нашего народа. Так что это не очередной всплеск русофобии, а планомерная государственная политика», — считает депутат.

Он также рассказал, что каждый год власти Польши обещают гражданам «российское вторжение», которого, как подчеркнул парламентарий, разумеется, не происходит.

«Потому что военная доктрина нашей страны — оборонительная. Я бы сказал, что сегодня польские власти открыто натравливают на Россию жителей Восточной Европы и стран Балтии», — заключил Бальбек.

Ранее Жарин заявил, что Москва проводит информационные кампании, направленные против Варшавы, используя для этого каналы связи на разных языках.

В арсенале России он выделил «разведывательную деятельность, провокации, дипломатические выпады и хакерские атаки».

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