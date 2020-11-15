В Совфеде отреагировали на обвинения в адрес России со стороны Польши

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление пресс-секретаря министра — координатора спецслужб Польши Станислава Жарина о том, что Москва проводит информационные кампании, направленные против Варшавы, используя для этого каналы связи на разных языках.

По мнению Цекова, Польша выбрала Россию «объектом постоянных нападок».

«В частности, это заявление — оно из этого ряда», — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что Россия — это страна, которая «как раз не вмешивается во внутренние дела других государств».

«Если что-то в Польше происходит, на вопрос «кто виноват?» они всегда отвечают: «Россия»... К сожалению, это выработалось у них на протяжении последних нескольких десятилетий», — отметил сенатор.

Ранее Жарин заявил, что Москва проводит информационные кампании, направленные против Варшавы, используя для этого каналы связи на разных языках.

В арсенале России он выделил «разведывательную деятельность, провокации, дипломатические выпады и хакерские атаки».