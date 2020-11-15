В Совфеде отреагировали на обвинения в адрес России со стороны Польши
- РИА Новости
По мнению Цекова, Польша выбрала Россию «объектом постоянных нападок».
«В частности, это заявление — оно из этого ряда», — сказал парламентарий.
Он подчеркнул, что Россия — это страна, которая «как раз не вмешивается во внутренние дела других государств».
«Если что-то в Польше происходит, на вопрос «кто виноват?» они всегда отвечают: «Россия»... К сожалению, это выработалось у них на протяжении последних нескольких десятилетий», — отметил сенатор.
Ранее Жарин заявил, что Москва проводит информационные кампании, направленные против Варшавы, используя для этого каналы связи на разных языках.
В арсенале России он выделил «разведывательную деятельность, провокации, дипломатические выпады и хакерские атаки».