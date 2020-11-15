Трамп раскритиковал действия антифа в Вашингтоне

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Президент США Дональд Трамп раскритиковал вышедших в субботу на улицы в Вашингтоне участников ультралевого движения антифа, которые устраивали стычки с его сторонниками.
Трамп раскритиковал действия антифа в Вашингтоне
  • Reuters

«Радикальное левое отребье из антифа было легко отброшено толпой на большом митинге MAGA в Вашингтоне. Они вернулись ночью, после того как 99% народа ушло, чтобы нападать на пожилых людей и семьи. Полиция была там, но поздновато. Мэр не делает свою работу!» — написал Трамп в Twitter. 

Ранее Трамп заявил, что сотни тысяч человек пришли поддержать его на марше, проходящем в Вашингтоне.

В мае Трамп анонсировал признание движения антифа террористами.

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