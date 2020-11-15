Трамп раскритиковал действия антифа в Вашингтоне
- Reuters
«Радикальное левое отребье из антифа было легко отброшено толпой на большом митинге MAGA в Вашингтоне. Они вернулись ночью, после того как 99% народа ушло, чтобы нападать на пожилых людей и семьи. Полиция была там, но поздновато. Мэр не делает свою работу!» — написал Трамп в Twitter.
Ранее Трамп заявил, что сотни тысяч человек пришли поддержать его на марше, проходящем в Вашингтоне.
В мае Трамп анонсировал признание движения антифа террористами.