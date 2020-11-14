Сингапур призывает США расширить присутствие в Юго-Восточной Азии

Сингапур призывает США расширить своё присутствие в Юго-Восточной Азии. По мнению сингапурского премьера Ли Сянь Луна, это бы создало «стабильную и благоприятную среду для поддержания мира и стабильности».

Об этом он заявил на прошедшем в онлайн-формате саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) — США.

«Мы приветствуем присутствие Вашингтона в регионе, надеемся на дальнейшее расширение и углубление данного процесса. Всё это создаёт стабильную и благоприятную среду для поддержания мира и стабильности, способствует процветанию региона и позволяет странам сосредоточиться на экономическом развитии», — цитирует политика ТАСС.

Ранее в Пентагоне заявили, что США планируют увеличить количество ракет средней и меньшей дальности для противостояния России и Китаю, в том числе в Тихоокеанском регионе.