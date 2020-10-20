США намерены нарастить ракетные возможности в Тихоокеанском регионе

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США планируют увеличить количество ракет средней и меньшей дальности для противостояния России и Китаю, в том числе в Тихоокеанском регионе, заявил глава Пентагона Марк Эспер.
США намерены нарастить ракетные возможности в Тихоокеанском регионе
  • © Chip Somodevilla / Getty Images North America
  • AFP

«Китайцы создали широкую сеть баллистических ракет средней дальности, значительно больше тысячи в Тихоокеанском регионе, русские тоже — и они сделали это в нарушение ДРСМД», — цитирует Эспера РИА Новости.

Он заявил, что США намерены «иметь похожие возможности на обоих направлениях»

«И в то же время мы должны улучшить наши возможности в противоракетной обороне для противостояния таким и подобным им системам», — сказал Эспер во время выступления в Атлантическом совете.

Ранее посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов заявил, что США подтвердили намерения разместить в Азиатско-Тихоокеанском регионе ракеты средней и меньшей дальности.

США вышли из ДРСМД 2 августа 2019 года под предлогом нарушений соглашения, якобы допускаемых Россией.

В декабре того же года глава Пентагона Марк Эспер заявил, что первое испытание баллистической ракеты, которая ранее была запрещена Договором РСМД, прошло успешно.

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