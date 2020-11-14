Немецкий депутат заявил об атаке на Россию из-за дела Навального

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Петр Быстрон подверг критике официальную позицию Берлина по ситуации с Алексеем Навальным.

«Беспочвенное осуждение России без каких-либо доказательств, наряду с отказом от предложений Москвы сотрудничать в расследовании дела Навального, — это атака на Россию», — цитирует РИА Новости интервью Быстрона для kp.ru.

Он также заявил, что отношения Германии и России при главе МИД ФРГ Хайко Маасе усложнились.

Ранее постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин в беседе с RT заявил, что российская сторона предлагает разобраться в ситуации с Алексеем Навальным с участием экспертов, но Германия отказывается от сотрудничества.