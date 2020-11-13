WP: Хиллари Клинтон при Байдене может стать постпредом США в ООН

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Бывший госсекретарь США, экс-кандидат в президенты страны Хиллари Клинтон рассматривается штабом Джо Байдена на должность постпреда в ООН, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
WP: Хиллари Клинтон при Байдене может стать постпредом США в ООН
  • © REUTERS/Carlo Allegri

Как пишет газета, таким образом Байден в случае победы по итогам президентских выборов «подчеркнёт важность этой должности в его администрации».

Ранее газета The New York Times писала, что Госдепартамент США в администрации Байдена может возглавить бывший американский посол в России Уильям Бёрнс.

7 ноября ряд СМИ, включая CNN, AP, NBC и Fox News, заявили о победе Байдена на выборах президента США. 

Позднее Байден объявил себя победителем.

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