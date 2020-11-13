Небензя оценил позицию Байдена по ДСНВ

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Постпред России при ООН Василий Небензя оценил позицию представителя Демократической партии Джо Байдена, объявившего ранее о своей победе на выборах в США.
Небензя оценил позицию Байдена по ДСНВ
  • © РИА Новости / Сергей Гунеев

«Это не значит, что у нас всё будет очень гладко в области вооружений и разоружения с американцами, если придёт демократическая администрация», — приводит РИА Новости его ответ на вопрос о возможном прогрессе по ситуации с продлением Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в случае прихода Байдена к власти в США.

Небензя отметил, что Байден понимает необходимость продления ДСНВ.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия приветствует стремление России и США продлить СНВ-III.

По его словам, такая позитивная динамика должна продолжиться после подведения итогов выборов американского президента.

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