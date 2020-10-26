Антонов призвал США отказаться от попыток выторговать преимущества с ДСНВ
- РИА Новости
«Мы призываем США проявить политическую мудрость, подтвердить свою ответственность за поддержание стратегической стабильности. Нужно отказаться от опрометчивых попыток в последние дни действия ДСНВ выторговать преимущества», — сказал дипломат. Его слова приводятся в Facebook посольства.
Как отметил Антонов, все ждут продления договора и продолжения совместной работы по контролю над ракетно-ядерными вооружениями.
20 октября МИД России заявил, что Москва, предлагая продлить договор СНВ на год, готова вместе с США заморозить количество ядерных боезарядов.
В США отмечали, что Вашингтон и Москва весьма близки к достижению договорённости о продлении договора СНВ на год.