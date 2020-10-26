Антонов призвал США отказаться от попыток выторговать преимущества с ДСНВ

США нужно отказаться от попыток в последние дни действия договора СНВ выторговать преимущества. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов на ежегодной встрече Международного консультативного совета Центра по изучению вопросов нераспространения.

«Мы призываем США проявить политическую мудрость, подтвердить свою ответственность за поддержание стратегической стабильности. Нужно отказаться от опрометчивых попыток в последние дни действия ДСНВ выторговать преимущества», — сказал дипломат. Его слова приводятся в Facebook посольства.

Как отметил Антонов, все ждут продления договора и продолжения совместной работы по контролю над ракетно-ядерными вооружениями.

20 октября МИД России заявил, что Москва, предлагая продлить договор СНВ на год, готова вместе с США заморозить количество ядерных боезарядов.

В США отмечали, что Вашингтон и Москва весьма близки к достижению договорённости о продлении договора СНВ на год.