Антонов призвал США отказаться от попыток выторговать преимущества с ДСНВ

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США нужно отказаться от попыток в последние дни действия договора СНВ выторговать преимущества. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов на ежегодной встрече Международного консультативного совета Центра по изучению вопросов нераспространения.
Антонов призвал США отказаться от попыток выторговать преимущества с ДСНВ
  • РИА Новости

«Мы призываем США проявить политическую мудрость, подтвердить свою ответственность за поддержание стратегической стабильности. Нужно отказаться от опрометчивых попыток в последние дни действия ДСНВ выторговать преимущества», — сказал дипломат. Его слова приводятся в Facebook посольства.

Как отметил Антонов, все ждут продления договора и продолжения совместной работы по контролю над ракетно-ядерными вооружениями.

20 октября МИД России заявил, что Москва, предлагая продлить договор СНВ на год, готова вместе с США заморозить количество ядерных боезарядов.

В США отмечали, что Вашингтон и Москва весьма близки к достижению договорённости о продлении договора СНВ на год. 

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