В ВОЗ заявили о необходимости вакцинировать 70% мирового населения
- © Chen Junxia/Xinhua
- globallookpress.com
«Возможно, около 70%», — цитирует РИА Новости её ответ на вопрос, какой процент населения должен быть вакцинирован, чтобы пандемия COVID-19 завершилась.
Сваминатан добавила, что вакцина должна отвечать всем необходимым стандартам ВОЗ в области безопасности и эффективности.
Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус назвал обнадёживающими сообщения о результатах испытаний вакцины от коронавируса Pfizer и BioNTech.
9 ноября Pfizer и BioNTech сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний своей вакцины. По результатам исследований она показала эффективность 90% в предотвращении инфицирования COVID-19.