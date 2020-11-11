В ВОЗ заявили о необходимости вакцинировать 70% мирового населения

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Около 70% населения мира должны получить вакцину от коронавируса, чтобы пандемия закончилась и болезнь перестала представлять угрозу, считает главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан.
В ВОЗ заявили о необходимости вакцинировать 70% мирового населения
  • © Chen Junxia/Xinhua
  • globallookpress.com

«Возможно, около 70%», — цитирует РИА Новости её ответ на вопрос, какой процент населения должен быть вакцинирован, чтобы пандемия COVID-19 завершилась.

Сваминатан добавила, что вакцина должна отвечать всем необходимым стандартам ВОЗ в области безопасности и эффективности.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус назвал обнадёживающими сообщения о результатах испытаний вакцины от коронавируса Pfizer и BioNTech.

9 ноября Pfizer и BioNTech сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний своей вакцины. По результатам исследований она показала эффективность 90% в предотвращении инфицирования COVID-19.

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