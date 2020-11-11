Лавров и глава МИД Франции обсудили урегулирование в Карабахе
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Об этом говорится в сообщении МИД России.
«Главы МИД России и Франции обменялись мнениями о возможных дальнейших шагах в рамках совместных усилий сопредседателей Минской группы, направленных на оздоровление ситуации в регионе и на достижение окончательного политического урегулирования конфликта», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.
В ночь на 10 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении огня в Карабахе.
Соблюдение мира в регионе вдоль линии соприкосновения будут контролировать российские миротворцы.