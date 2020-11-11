Лавров и глава МИД Франции обсудили урегулирование в Карабахе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с французским коллегой Жан-Ивом ле Дрианом дальнейшие шаги в рамках Минской группы ОБСЕ для урегулирования ситуации в зоне нагорнокарабахского конфликта.

Об этом говорится в сообщении МИД России.

«Главы МИД России и Франции обменялись мнениями о возможных дальнейших шагах в рамках совместных усилий сопредседателей Минской группы, направленных на оздоровление ситуации в регионе и на достижение окончательного политического урегулирования конфликта», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

В ночь на 10 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении огня в Карабахе.

Соблюдение мира в регионе вдоль линии соприкосновения будут контролировать российские миротворцы.