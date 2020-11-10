Байден заявил о желании поговорить с Трампом

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Представитель Демократической партии на выборах президента США Джо Байден в ходе пресс-конференции заявил, что хочет поговорить с действующим американским лидером Дональдом Трампом.
Байден заявил о желании поговорить с Трампом
  • Reuters

Журналисты спросили у Байдена, что бы он в данный момент мог сказать Трампу.

«Господин президент, я ожидаю разговора с вами», — сказал Байден.

Кроме того, Байден добавил, что процесс передачи власти после выборов уже не остановить

7 ноября Байден объявил себя победителем президентских выборов в США.

Как отмечал Трамп, в ситуации с итогами выборов достигнут большой прогресс, а первые результаты исков по голосованию могут быть известны на следующей неделе. 

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