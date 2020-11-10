Байден заявил о желании поговорить с Трампом

Представитель Демократической партии на выборах президента США Джо Байден в ходе пресс-конференции заявил, что хочет поговорить с действующим американским лидером Дональдом Трампом.

Журналисты спросили у Байдена, что бы он в данный момент мог сказать Трампу.

«Господин президент, я ожидаю разговора с вами», — сказал Байден.

NEW: Asked by @marykbruce what he would say to Pres. Trump, who has refused to concede the election, President-elect Joe Biden says, "Mr. President, I look forward to speaking with you." https://t.co/n7HIlGcur7pic.twitter.com/URFVi88LCV — ABC News Politics (@ABCPolitics) November 10, 2020

Кроме того, Байден добавил, что процесс передачи власти после выборов уже не остановить.

7 ноября Байден объявил себя победителем президентских выборов в США.

Как отмечал Трамп, в ситуации с итогами выборов достигнут большой прогресс, а первые результаты исков по голосованию могут быть известны на следующей неделе.