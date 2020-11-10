Макрон обозначил главные сферы сотрудничества с администрацией Байдена

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что главными направлениями сотрудничества с администрацией объявившего себя президентом США Джо Байдена станут вопросы изменения климата, мирового здравоохранения и международной безопасности.

«Я позвонил Джо Байдену, чтобы поздравить его с избранием. Нам многое предстоит сделать вместе, чтобы продвигать общие приоритеты — климат, мировое здравоохранение, международную безопасность — и эффективные многосторонние действия», — написал Макрон в Twitter.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала борьбу с пандемией коронавируса, изменением климата, терроризмом и обеспечение свободной торговли приоритетами совместной работы Германии и США при администрации Байдена.

7 ноября ряд СМИ, включая CNN, AP, NBC и Fox News, заявили о победе Байдена на выборах президента США. Позднее Байден объявил себя победителем президентских выборов.