Еврокомиссия представит новую программу по борьбе с терроризмом в Европейском регионе 9 декабря. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«9 декабря Еврокомиссия представит новую программу по борьбе против терроризма в Европе. Мы уже сделали многое в последние годы, но, как уже говорилось, предстоит сделать ещё очень многое», — приводит РИА Новости её слова.

Фон дер Ляйен отметила, что акцент будет сделан на трёх направлениях: «Предупреждении, защите внешних границ, осуществлении планирования и воплощении планов в реальность».

Ранее МИД России заявил о готовности Москвы помочь Европе в борьбе с терроризмом.