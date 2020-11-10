Еврокомиссия представит новую программу по борьбе с терроризмом

Короткая ссылка
Еврокомиссия представит новую программу по борьбе с терроризмом в Европейском регионе 9 декабря. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Еврокомиссия представит новую программу по борьбе с терроризмом
  • Reuters

«9 декабря Еврокомиссия представит новую программу по борьбе против терроризма в Европе. Мы уже сделали многое в последние годы, но, как уже говорилось, предстоит сделать ещё очень многое», — приводит РИА Новости её слова.

Фон дер Ляйен отметила, что акцент будет сделан на трёх направлениях: «Предупреждении, защите внешних границ, осуществлении планирования и воплощении планов в реальность».

Ранее МИД России заявил о готовности Москвы помочь Европе в борьбе с терроризмом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить