МИД заявил о готовности России помочь Европе в борьбе с терроризмом

Короткая ссылка
Россия готова оказать помощь странам Европы в борьбе с терроризмом, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
МИД заявил о готовности России помочь Европе в борьбе с терроризмом
  • © РИА Новости / Максим Блинов

«Что касается содействия европейским странам со стороны России в борьбе с терроризмом, то, конечно же, мы готовы рассмотреть возможность оказания необходимой помощи по линии соответствующих ведомств», — сказала она.

Как подчеркнула дипломат, на протяжении многих лет Москва призывала активнейшим образом консолидировать усилия в борьбе с этим общим злом.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц после теракта в Вене призвал другие страны вместе бороться с исламистским терроризмом, который «одинаково опасен везде».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить