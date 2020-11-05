МИД заявил о готовности России помочь Европе в борьбе с терроризмом

Россия готова оказать помощь странам Европы в борьбе с терроризмом, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Что касается содействия европейским странам со стороны России в борьбе с терроризмом, то, конечно же, мы готовы рассмотреть возможность оказания необходимой помощи по линии соответствующих ведомств», — сказала она.

Как подчеркнула дипломат, на протяжении многих лет Москва призывала активнейшим образом консолидировать усилия в борьбе с этим общим злом.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц после теракта в Вене призвал другие страны вместе бороться с исламистским терроризмом, который «одинаково опасен везде».