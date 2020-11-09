Меркель обсудит с Макроном и Курцем борьбу с терроризмом

Канцлер ФРГ Ангела Меркель во вторник, 10 ноября, обсудит в формате видеоконференции с лидерами Франции, Австрии и руководителями Евросоюза борьбу с исламистским терроризмом.

Reuters

«В 15:00 федеральный канцлер проведёт переговоры с французским президентом Эммануэлем Макроном, канцлером Австрии Себастьяном Курцем, главой Еврокомиссии госпожой (Урсулой) фон дер Ляйен и президентом Совета ЕС Шарлем Мишелем», — приводит РИА Новости слова официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта. По его словам, речь будет идти об исламистском терроризме на фоне терактов в Дрездене, Ницце и Вене. Ранее МИД России заявил о готовности Москвы помочь Европе в борьбе с терроризмом.