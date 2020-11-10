ВОЗ рассчитывает вскоре получить данные по новой вакцине от COVID-19

Представитель пресс-службы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Амна Смейлбегович заявила, что организация рассчитывает в ближайшее время получить более подробные данные по новой вакцине от коронавирусной инфекции COVID-19.

«ВОЗ находится в контакте с Pfizer, и мы в ближайшее время рассчитываем получить информацию», — цитирует её РИА Новости.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус назвал обнадёживающими сообщения о результатах испытаний вакцины от коронавируса Pfizer и BioNTech.

9 ноября Pfizer и BioNTech сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний своей вакцины. По результатам исследований она показала эффективность в 90% в предотвращении инфицирования COVID-19.