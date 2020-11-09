В Совфеде оценили слова замгоссекретаря США об отношениях с Россией

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RT
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление первого заместителя госсекретаря США Стивена Бигэна о том, что отношения с Россией являются «очень политизированным» вопросом американской внешней политики.
В Совфеде оценили слова замгоссекретаря США об отношениях с Россией
  • РИА Новости

«Американская политическая элита делает Россию страной номер один в числе самых серьёзных оппонентов. Это повторяется на разных уровнях и стало естественным состоянием американской политической элиты», — заявил сенатор.

По его мнению, конфронтация США с Россией дестабилизирует международное сообщество.

«В интересах и всего мирового сообщества, и США, и России иметь нормальные рабочие отношения. Американцам надо бороться не с Россией... а совместно с Россией против тех вызовов, которые сейчас есть в мире: терроризм, проблемы климата, расслоение международного сообщества... прекращение военных конфликтов», — считает Цеков.

Ранее Бигэн в ходе выступления на интернет-семинаре отметил, что «Россия стала очень политизированным вопросом внешней политики США», при этом подчеркнув важность продолжения диалога с Москвой.

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