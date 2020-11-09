Госдеп назвал «политизированным» вопрос развития отношений с Россией

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Развитие отношений с Россией превратилось для США в «очень политизированный» вопрос. Об этом заявил первый заместитель госсекретаря Соединённых Штатов Стивен Бигэн.

«Есть много факторов, которые играют важную роль (в развитии отношений с Москвой. — RT). Один из них заключается в том, что Россия стала очень политизированным вопросом внешней политики США», — заявил он в ходе выступления на интернет-семинаре, который проводится вашингтонским неправительственным Центром стратегических и международных исследований. 

Бигэн отметил, что Вашингтон должен вести переговоры с Москвой, «даже если... существуют различные глубокие разногласия».

По его мнению, представители и Республиканской, и Демократической партий хотят найти возможность улучшить отношения с Россией.

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