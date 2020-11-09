В Госдепе заявили о готовности продлить СНВ-III на оглашённых условиях
- © U.S. Air Force / ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
По его словам, Россия может подождать инаугурации президента США 20 января 2020 года, которым, согласно сообщениям американских СМИ, стал Джо Байден.
«Я уверен — и здесь я не выдаю секретов — Россия, безусловно, рассматривает вопрос, хочет ли она заключить сейчас соглашение по продлению, либо ей подождать до 20 января и посмотреть, получится ли у неё заключить лучшее предложение. В том, что касается договора, мы готовы идти дальше, мы готовы заморозить ядерный арсенал», — отметил Биган.
20 октября МИД России заявил, что Москва, предлагая продлить договор СНВ на год, готова вместе с США заморозить ядерные арсеналы.
Спецпосланник американского лидера по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли отметил, что США и Россия весьма близки к достижению договорённости о продлении договора СНВ.