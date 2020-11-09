В Госдепе заявили о готовности продлить СНВ-III на оглашённых условиях

Первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган заявил, что администрация действующего президента США Дональда Трампа готова продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) на оглашённых условиях.

По его словам, Россия может подождать инаугурации президента США 20 января 2020 года, которым, согласно сообщениям американских СМИ, стал Джо Байден.

«Я уверен — и здесь я не выдаю секретов — Россия, безусловно, рассматривает вопрос, хочет ли она заключить сейчас соглашение по продлению, либо ей подождать до 20 января и посмотреть, получится ли у неё заключить лучшее предложение. В том, что касается договора, мы готовы идти дальше, мы готовы заморозить ядерный арсенал», — отметил Биган.

20 октября МИД России заявил, что Москва, предлагая продлить договор СНВ на год, готова вместе с США заморозить ядерные арсеналы.

Спецпосланник американского лидера по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли отметил, что США и Россия весьма близки к достижению договорённости о продлении договора СНВ.