В Госдепе заявили о желании США улучшить отношения с Россией

Первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган заявил, что представители и Республиканской, и Демократической партий хотят найти возможность улучшить отношения с Россией.

Об этом он заявил в ходе видеоконференции, организованной Центром стратегических и международных исследований. Трансляция велась в YouTube-канале центра.

«Я считаю, что существует определённое стремление в США, и оно не ограничивается лишь одной или другой стороной политического спектра, оно есть у обеих партий, это стремление найти пути продвинуть вперёд, изучить сферы сотрудничества между США и Россией», — заявил Биган.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова работать с любым президентом США, избранным американцами.