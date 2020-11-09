В Госдепе заявили о желании США улучшить отношения с Россией

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Первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган заявил, что представители и Республиканской, и Демократической партий хотят найти возможность улучшить отношения с Россией.
В Госдепе заявили о желании США улучшить отношения с Россией
  • AFP

Об этом он заявил в ходе видеоконференции, организованной Центром стратегических и международных исследований. Трансляция велась в YouTube-канале центра. 

«Я считаю, что существует определённое стремление в США, и оно не ограничивается лишь одной или другой стороной политического спектра, оно есть у обеих партий, это стремление найти пути продвинуть вперёд, изучить сферы сотрудничества между США и Россией», — заявил Биган.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова работать с любым президентом США, избранным американцами.

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