В Госдепе заявили о желании США улучшить отношения с Россией
- AFP
Об этом он заявил в ходе видеоконференции, организованной Центром стратегических и международных исследований. Трансляция велась в YouTube-канале центра.
«Я считаю, что существует определённое стремление в США, и оно не ограничивается лишь одной или другой стороной политического спектра, оно есть у обеих партий, это стремление найти пути продвинуть вперёд, изучить сферы сотрудничества между США и Россией», — заявил Биган.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова работать с любым президентом США, избранным американцами.