Глава МВД Эстонии уйдёт в отставку после заявлений о выборах в США
- Reuters
Как сообщает ТАСС, об этом министр сам заявил на пресс-конференции.
8 ноября Хельме в эфире радиостанции назвал кандидата на пост президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера «коррумпированными типами».
Позднее президент Эстонии Керсти Кальюлайд и премьер-министр Эстонии Юри Ратас подвергли критике данное заявление главы МВД страны, а также схожие слова главы эстонского Минфина Мартина Хельме, который посчитал выборы в США сфальсифицированными.