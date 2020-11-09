Глава МВД Эстонии уйдёт в отставку после заявлений о выборах в США

Короткая ссылка
Глава МВД Эстонии Март Хельме решил уйти в отставку после своих заявлений о президентских выборах в США.
Глава МВД Эстонии уйдёт в отставку после заявлений о выборах в США
  • Reuters

Как сообщает ТАСС, об этом министр сам заявил на пресс-конференции.

8 ноября Хельме в эфире радиостанции назвал кандидата на пост президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера «коррумпированными типами».

Позднее президент Эстонии Керсти Кальюлайд и премьер-министр Эстонии Юри Ратас подвергли критике данное заявление главы МВД страны, а также схожие слова главы эстонского Минфина Мартина Хельме, который посчитал выборы в США сфальсифицированными.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить