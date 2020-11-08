Президент Эстонии отреагировала на скандал с двумя министрами

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд осудила высказывания министров финансов и внутренних дел страны Мартина и Марта Хельме, которые поставили под сомнение честность проведённых в США выборов главы государства.

«Учитывая, что сегодняшние действия министра внутренних дел и министра финансов нанесли ущерб нашим союзническим отношениям и поставили под вопрос демократические выборы в Эстонии, в ближайшие дни я созову Совет по государственной обороне, чтобы сформировать чёткую позицию по этим вопросам», — приводит Postimees её слова.

Она отметила, что «по-человечески просто грустно и стыдно».

Ранее премьер-министр Эстонии Юри Ратас назвал абсурдными критические высказывания министров его правительства Марта и Мартина Хельме относительно выборов в США.

Мартин Хельме назвал результаты выборов президента США сфальсифицированными. Март Хельме назвал Джозефа Байдена и его сына Хантера «коррумпированными типами».