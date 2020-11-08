Президент Эстонии отреагировала на скандал с двумя министрами

Короткая ссылка
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд осудила высказывания министров финансов и внутренних дел страны Мартина и Марта Хельме, которые поставили под сомнение честность проведённых в США выборов главы государства.
Президент Эстонии отреагировала на скандал с двумя министрами
  • Reuters

«Учитывая, что сегодняшние действия министра внутренних дел и министра финансов нанесли ущерб нашим союзническим отношениям и поставили под вопрос демократические выборы в Эстонии, в ближайшие дни я созову Совет по государственной обороне, чтобы сформировать чёткую позицию по этим вопросам», — приводит Postimees её слова.

Она отметила, что «по-человечески просто грустно и стыдно».

Ранее премьер-министр Эстонии Юри Ратас назвал абсурдными критические высказывания министров его правительства Марта и Мартина Хельме относительно выборов в США.

Мартин Хельме назвал результаты выборов президента США сфальсифицированными. Март Хельме назвал Джозефа Байдена и его сына Хантера «коррумпированными типами».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить