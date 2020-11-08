Премьер Эстонии раскритиковал своих министров за слова о Байдене

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в воскресенье назвал абсурдными критические высказывания министров его правительства Марта и Мартина Хельме относительно выборов в США.

«США — государство с крайне сильной демократией, где выборы являются честными, свободными и прозрачными. Потенциальные споры и жалобы, связанные с результатами выборов, там решают в суде, как и принято в демократических странах. Невежливая критика этих процессов на основании поверхностной информации и фейковых новостей не подобает министрам Эстонской Республики», — приводит Postimees слова Ратаса.

Он отметил, что «высказывания Марта и Мартина Хельме, оценивающие результаты выборов в США, нельзя рассматривать серьёзно, они даже абсурдны».

Ранее Мартин Хельме назвал результаты выборов президента США сфальсифицированными. Март Хельме назвал Джозефа Байдена и его сына Хантера «коррумпированными типами».

Ранее Джо Байден объявил о своей победе на выборах президента США и обратился к американской нации.