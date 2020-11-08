Daily Mail: Меланья Трамп собирается развестись

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Супруга действующего президента США Дональда Трампа Меланья планирует с ним развестись после его поражения на выборах главы государства.
Daily Mail: Меланья Трамп собирается развестись
  • Reuters

Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на бывшую помощницу президента Омаросу Маниголт-Ньюман.

«Меланья считает каждую минуту до момента, когда он покинет пост и она сможет развестись», — сообщила Маниголт-Ньюман.

По словам другой бывшей помощницы Меланьи, Стефани Волкофф, брак был своего рода сделкой между ними.

Ранее Меланья Трамп во время выступления на съезде Республиканской партии рассказывала об искренности своего мужа, американского президента Дональда Трампа.

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