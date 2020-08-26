Меланья Трамп рассказала об искренности своего супруга

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Первая леди США Меланья Трамп во время выступления на съезде Республиканской партии рассказала об искренности своего мужа, американского президента Дональда Трампа.
Меланья Трамп рассказала об искренности своего супруга
  • Reuters

«Мы все знаем, что Дональд Трамп не делает секретов из того, что он думает относительно тех или иных вещей», — сказала первая леди.

По её словам, люди всегда могут знать, о чём думает Трамп.

«И это потому, что он искренний человек, который любит свою страну и её народ и хочет, чтобы она и дальше становилась лучше», — цитирует её ТАСС.

24 августа Республиканская партия официально выдвинула Дональда Трампа кандидатом на пост президента США в преддверии ноябрьских выборов.

Соперником Трампа станет кандидат от Демократической партии Джо Байден. Президентские выборы запланированы на 3 ноября.

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