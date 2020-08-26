Меланья Трамп рассказала об искренности своего супруга

Первая леди США Меланья Трамп во время выступления на съезде Республиканской партии рассказала об искренности своего мужа, американского президента Дональда Трампа.

«Мы все знаем, что Дональд Трамп не делает секретов из того, что он думает относительно тех или иных вещей», — сказала первая леди.

По её словам, люди всегда могут знать, о чём думает Трамп.

«И это потому, что он искренний человек, который любит свою страну и её народ и хочет, чтобы она и дальше становилась лучше», — цитирует её ТАСС.

24 августа Республиканская партия официально выдвинула Дональда Трампа кандидатом на пост президента США в преддверии ноябрьских выборов.

Соперником Трампа станет кандидат от Демократической партии Джо Байден. Президентские выборы запланированы на 3 ноября.