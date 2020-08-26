Меланья Трамп рассказала об искренности своего супруга
- Reuters
«Мы все знаем, что Дональд Трамп не делает секретов из того, что он думает относительно тех или иных вещей», — сказала первая леди.
По её словам, люди всегда могут знать, о чём думает Трамп.
«И это потому, что он искренний человек, который любит свою страну и её народ и хочет, чтобы она и дальше становилась лучше», — цитирует её ТАСС.
24 августа Республиканская партия официально выдвинула Дональда Трампа кандидатом на пост президента США в преддверии ноябрьских выборов.
Соперником Трампа станет кандидат от Демократической партии Джо Байден. Президентские выборы запланированы на 3 ноября.