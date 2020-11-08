Харрис поблагодарила граждан США за рекордную явку на выборах

Кандидат в вице-президенты США от Демократической партии Камала Харрис в ходе выступления в Делавэре поблагодарила американцев за рекордную явку на выборах.

«Спасибо, что обеспечили рекордную явку на выборах, чтобы высказать своё мнение. Я знаю, что последние несколько месяцев были сложными — горе, печаль, боль, волнения, страдания. Но мы все стали свидетелями вашего мужества, вашей стойкости и щедрости вашего духа... Вы приветствовали новый день для Америки», — цитирует РИА Новости Харрис.

Ранее кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что вернёт уважение к Соединённым Штатам в мире.

Ряд СМИ, включая CNN, AP, NBC и Fox News, заявили о победе Байдена на выборах президента США. Позднее Байден объявил себя победителем президентских выборов.