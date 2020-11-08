Байден заявил, что вернёт США «уважение в мире»
- Reuters
«Я претендовал на этот пост, чтобы восстановить душу Америки, перестроить суть этой нации — средний класс. И сделать так, чтобы Америку вновь уважали в мире», — сказал Байден.
Он отметил, что избиратели отдали ему «убедительную победу» на выборах президента США.
«Я обещаю быть президентом, который не разделяет, а объединяет», — добавил кандидат от Демократической партии США.
Байден также заявил, что «пора отложить в сторону жёсткую риторику и перестать считать оппонентов врагами» и призвал обе партии в конгрессе к сотрудничеству.
К тому же Джо Байден подчеркнул, что будет добиваться лидерства Америки в мире «не только примером её мощи, но и мощью её примера».
Ранее ряд СМИ, включая CNN, AP, NBC и Fox News, заявили о победе Байдена на выборах президента США. Позднее Байден объявил себя победителем президентских выборов.