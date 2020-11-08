Хаменеи назвал «спектаклем» президентские выборы в США

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Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал ситуацию вокруг президентских выборов в США «спектаклем».
Хаменеи назвал «спектаклем» президентские выборы в США
  • © REUTERS/Ashley L. Conti

«Ситуация в США и то, что они сами говорят о своих выборах, — это спектакль! Это пример безобразного облика либеральной демократии в США. Независимо от результата, одно совершенно очевидно — однозначный политический, гражданский и моральный упадок американского режима», — написал Хаменеи на своей странице в Twitter.

Ранее он заявил, что для Тегерана не имеет значения, кто из кандидатов займёт президентский пост.

Ряд СМИ, включая CNN, AP, NBC и Fox News, заявили о победе Байдена на выборах президента США. Позднее Байден объявил себя победителем президентских выборов.

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