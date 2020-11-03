Хаменеи высказался о выборах президента в США

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Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи «усмехнулся» над выборами президента в США, напомнив, что для Тегерана не имеет значения, кто из кандидатов займёт президентский пост.
Хаменеи высказался о выборах президента в США
  • Reuters

Об этом сообщает Daily Sabah.

«Будет интересно понаблюдать, учитывая их ситуацию. Действующий президент, который должен провести выборы, говорит, что это самые фальсифицированные выборы в США за всю историю», — цитирует его издание. Как подчёркивается в материале, аятолла не уточнил, что в каждом штате за выборы отвечают местные власти.

Иранский лидер отметил, что подобное заявление делает «действующий президент, который сам устраивает выборы».

«А его оппонент говорит, что Трамп намерен масштабно мошенничать. Это американская демократия», — добавил он.

Ранее Дональд Трамп заявил, что в США нет свободы прессы, вместо неё в стране существует замалчивание событий.

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