Тысячи людей собираются у Белого дома для празднования победы Байдена

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Многотысячная толпа собирается у Белого дома в Вашингтоне, чтобы отпраздновать победу на выборах президента кандидата от Демократической партии США Джо Байдена.
Тысячи людей собираются у Белого дома для празднования победы Байдена
  • © REUTERS/Hannah McKay

Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, люди заполнили 16-ю улицу, прилегающую к резиденции главы США.

В связи со скоплением людей полиция перекрыла дороги в радиусе двух кварталов. 

Ранее ряд СМИ, включая CNN, AP, NBC и Fox News, заявили о победе Байдена на выборах президента США. Позднее Байден объявил себя победителем президентских выборов.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп уже оценил сообщения о победе Байдена на выборах президента США.

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