Тысячи людей собираются у Белого дома для празднования победы Байдена
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Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, люди заполнили 16-ю улицу, прилегающую к резиденции главы США.
В связи со скоплением людей полиция перекрыла дороги в радиусе двух кварталов.
Ранее ряд СМИ, включая CNN, AP, NBC и Fox News, заявили о победе Байдена на выборах президента США. Позднее Байден объявил себя победителем президентских выборов.
В свою очередь, президент США Дональд Трамп уже оценил сообщения о победе Байдена на выборах президента США.