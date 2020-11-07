Тысячи людей собираются у Белого дома для празднования победы Байдена

Многотысячная толпа собирается у Белого дома в Вашингтоне, чтобы отпраздновать победу на выборах президента кандидата от Демократической партии США Джо Байдена.

Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, люди заполнили 16-ю улицу, прилегающую к резиденции главы США.

В связи со скоплением людей полиция перекрыла дороги в радиусе двух кварталов.

Ранее ряд СМИ, включая CNN, AP, NBC и Fox News, заявили о победе Байдена на выборах президента США. Позднее Байден объявил себя победителем президентских выборов.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп уже оценил сообщения о победе Байдена на выборах президента США.