CNN дал прогноз по выборам в палату представителей США
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- AFP
Как указывает телеканал, Демократическая партия США по итогам голосования удерживает контроль над палатой представителей конгресса и получает там большинство.
Вместе с этим партия всё же уступила часть мест республиканцам. По меньшей мере семь демократов потеряли свои места в палате представителей.
Ранее ряд СМИ, включая CNN, AP, NBC и Fox News, заявили о победе кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах президента США.
Позднее Байден объявил себя победителем президентских выборов.