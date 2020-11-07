CNN дал прогноз по выборам в палату представителей США

Телеканал CNN дал прогноз, касающийся выборов в палату представителей США.

Как указывает телеканал, Демократическая партия США по итогам голосования удерживает контроль над палатой представителей конгресса и получает там большинство.

Вместе с этим партия всё же уступила часть мест республиканцам. По меньшей мере семь демократов потеряли свои места в палате представителей.

Ранее ряд СМИ, включая CNN, AP, NBC и Fox News, заявили о победе кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах президента США.

Позднее Байден объявил себя победителем президентских выборов.