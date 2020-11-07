Адвокат Трампа оценил сообщения по поводу победы Байдена на выборах
По его словам, исход выборов в США в случае разногласий между кандидатами в президенты определяется судом, а не телекомпаниями или другими СМИ, ведущими неофициальный подсчёт голосов.
Вместе с этим он отверг подсчёты и прогнозы ряда американских СМИ, отметив, что «они не решают исхода выборов»
«Не будьте смехотворными! Телеканалы не определяют исход выборов. Это делают суды», — цитирует его ТАСС.
Ранее ряд СМИ, включая CNN, AP, NBC и Fox News, заявили о победе Байдена на выборах президента США. Позднее Байден объявил себя победителем президентских выборов.
В свою очередь, президент США Дональд Трамп уже оценил сообщения о победе Байдена на выборах президента США.