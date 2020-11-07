В США постановили изолировать полученные после выборов бюллетени в Пенсильвании

Верховный суд США постановил изолировать бюллетени в штате Пенсильвания, которые были получены после закрытия участков в день выборов, и считать их отдельно.

«Всем избирательным комиссиям округов приказывается до дальнейших указаний суда… все бюллетени, полученные по почте после 20.00 3 ноября, должны отделяться и содержаться в безопасном, надежном и запечатанном контейнере отдельно от других голосов», — цитирует РИА Новости постановление Верховного суда.

Отмечается, что в случае подсчёта, все такие бюллетени должны считаться отдельно.

Ранее республиканцы потребовали у Верховного суда США отделить и не засчитывать бюллетени в Пенсильвании, которые были получены после дня выборов.