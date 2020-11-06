В Австрии прокомментировали планы по закрытию «радикальных мечетей»
- Reuters
Как она отметила на пресс-конференции, данный шаг не является атакой на религию.
«Мне важно отметить следующее: это не атака на религию, а борьба с экстремизмом. Это не атака на членов религиозного сообщества, а общая борьба против злоупотребления религией с целью радикализации», — цитирует её РИА Новости.
Ранее стало известно, что австрийские власти намерены закрыть «радикальные мечети» после стрельбы в Вене.
Вечером 2 ноября в Вене произошла стрельба. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал атаку терактом.