Власти Австрии намерены закрыть «радикальные мечети»

Австрийские власти намерены закрыть «радикальные мечети» после стрельбы в Вене.

Как сообщает агентство APA, об этом заявил министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер и министр по делам интеграции Сюзанне Рааб.

Уточняется, что решение было принято после встречи с главой исламской религиозной общины Австрии Умитом Вуралом.

«Речь идёт о лишении правового статуса и роспуске организаций», — отмечается в сообщении агентства.

Вечером 2 ноября в Вене произошла стрельба. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал атаку терактом.