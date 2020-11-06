Власти Австрии намерены закрыть «радикальные мечети»
- Reuters
Как сообщает агентство APA, об этом заявил министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер и министр по делам интеграции Сюзанне Рааб.
Уточняется, что решение было принято после встречи с главой исламской религиозной общины Австрии Умитом Вуралом.
«Речь идёт о лишении правового статуса и роспуске организаций», — отмечается в сообщении агентства.
Вечером 2 ноября в Вене произошла стрельба. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал атаку терактом.