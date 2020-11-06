В США за сутки выявили более 120 тысяч новых случаев коронавируса

В США число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось за последние сутки на 121 888.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.

Согласно последним данным, в США с начала эпидемии коронавирусной инфекцией заболели более 9,6 млн человек.

Уточняется, что число летальных исходов из-за COVID-19 в стране выросло до 234 944.

Ранее американские учёные нашли «уязвимое место» у коронавирусов.

Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.