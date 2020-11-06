В Нидерландах полиция задержала мужчину с острым предметом в школе
- Reuters
Об этом сообщает издание NL Times.
Отмечается, что инцидент произошёл ещё в прошлую пятницу, однако известно о нём стало лишь недавно.
Как пишет издание со ссылкой на телеканал Shownieuws, мужчина был отправлен в приют для людей с психическими расстройствами на лечение.
В настоящий момент неизвестно, связано ли появление мужчины в школе с обучением там нидерландских принцесс.
Ранее сотрудники полиции задержали у школы под Парижем человека, вооружённого ножом.