МВД Франции заявило о задержании у школы под Парижем человека с ножом

Сотрудники полиции задержали у школы под Парижем человека, вооружённого ножом. Об этом рассказал министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

«Я благодарю полицию за хладнокровие и быстрые действия. Они оперативно вмешались в ситуацию и задержали опасного человека, вооружённого ножом, около начальной школы в департаменте Сен-Сен-Дени», — написал министр в Twitter.

Je salue le sang-froid et le dynamisme des forces de l’ordre qui sont intervenus très rapidement pour interpeller un individu dangereux, armé d’un cutter, devant une école élémentaire de Seine-Saint-Denis. Cet individu tenait des propos menaçants. Cc: @Prefet93 — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) November 6, 2020

После нападения 29 октября в церкви Ниццы, в результате которого погибли три человека, во Франции ввели план по противодействию терроризму.

Власти страны усилили защиту мест религиозного культа и школ, а также увеличили число военных в рамках антитеррористической операции.