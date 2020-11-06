МВД Франции заявило о задержании у школы под Парижем человека с ножом

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Сотрудники полиции задержали у школы под Парижем человека, вооружённого ножом. Об этом рассказал министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.
МВД Франции заявило о задержании у школы под Парижем человека с ножом
  • Reuters

«Я благодарю полицию за хладнокровие и быстрые действия. Они оперативно вмешались в ситуацию и задержали опасного человека, вооружённого ножом, около начальной школы в департаменте Сен-Сен-Дени», — написал министр в Twitter.

После нападения 29 октября в церкви Ниццы, в результате которого погибли три человека, во Франции ввели план по противодействию терроризму.

Власти страны усилили защиту мест религиозного культа и школ, а также увеличили число военных в рамках антитеррористической операции.

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