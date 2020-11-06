CNN: Трамп опережает Байдена в Пенсильвании на 0,3%

Американский лидер Дональд Трамп опережает кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена на выборах в штате Пенсильвания на 0,3%.

Об этом сообщает телеканал CNN после подсчёта 95% бюллетеней. Отмечается, что Трамп набирает 49,5% голосов, а Байден — 49,2%. Ранее предвыборный штаб Трампа заявил, что подаёт иски по процедуре подсчёта бюллетеней в Пенсильвании.